В Петрозаводске мама-водитель нечаянно рискнула здоровьем ребенка

Автоинспекторы в столице Карелии остановили нарушительницу ПДД с маленьким ребенком в автомобиле.

Как сообщили в Госавоинспекции Петрозаводска, утром 6 сентября сотрудники ГИБДД провели рейд «право на безопасность» у школы № 6.

Автоинспекторы проверяли соблюдение правил перевозки маленьких детей в автомобилях.

В результате было пресечено одно нарушение: мама перевозила пятилетнего ребенка в детском удерживающем устройстве, не пристегнув ремнем безопасности.

Женщине, которая объяснила этот инцидент спешкой, было выписано постановление об административном нарушении.