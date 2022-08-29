В Петрозаводске мама-водитель нечаянно рискнула здоровьем ребенка

Автоинспекторы в столице Карелии остановили нарушительницу ПДД с маленьким ребенком в автомобиле.
Как сообщили в Госавоинспекции Петрозаводска, утром 6 сентября сотрудники ГИБДД провели рейд «право на безопасность» у школы № 6.
Автоинспекторы проверяли соблюдение правил перевозки маленьких детей в автомобилях.
В результате было пресечено одно нарушение: мама перевозила пятилетнего ребенка в детском удерживающем устройстве, не пристегнув ремнем безопасности.
Женщине, которая объяснила этот инцидент спешкой, было выписано постановление об административном нарушении.
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