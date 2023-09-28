В Петрозаводске мотоциклист бежал с места жесткой аварии

В столице Карелии ищут мотоциклиста, покинувшего место ДТП.

Авария случилась в пятницу, 29 сентября, в 17.44 на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Мурманской.

Судя по видео, столкновение произошло прямо посередине перекрестка. Автомобиль поднимался со стороны озера по улице Мурманская, а мотоцикл выехал по Первомайскому проспекту. Перед столкновением мотоциклист успел положить своего «железного коня».

После удара почти сразу водитель мотоцикла встал, сел на свой двухколесный транспорт и быстро покинул место ДТП.

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения компании «Сампо» и был выложен в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». Там же объявили о поиске мотоциклиста.