В Петрозаводске начали производить очень редкий сыр

В центре Петрозаводска открыли сыроварню, где производят более десяти видов сыра, один из них – норвежский брюнуст.

Сыроварня находится в легендарном месте – сорок пять лет на Ленина, 16 в Петрозаводске работала популярная в советские времена шашлычная «Кавказ», а в декабре прошлого года открылась сыроварня и ресторан итальянской и европейской кухни «Сыр и Вино».

Главная его фишка – весь сыр, который подается отдельно или является частью блюд, - делают тут же, в специальном производственном цехе.

Один из сыров, которые здесь производят, - очень редкий норвежский брюнуст.

Как рассказал нам главный сыровар Вячеслав Шаповалов, именно он сейчас самый популярный в ресторане.

«Наверное, это наша карельская специфика, что посетителям ресторана был известен брюнуст, который распространен в странах Скандинавии и в Исландии. И поскольку я знал технологию, мы начали его варить. Брюнуст считается десертным сыром, у него очень интересный вкус – солено-сладкий. При этом внешне он похож на вареную сгущенку, нарезается опилками или маленькими кубиками и подается к какао или горячему молоку».

Мы решили попробовать брюнуст и другие сыры местного производства и выбрали свою тройку фаворитов. Чем закончилась дегустация, - читайте в нашем репортаже.