В Петрозаводске началось проектирование школы на 1140 мест

Строительство школы на 1140 мест на пересечении улиц Заводской и Зайцева в Петрозаводске планируется в 2022 году.

Как сообщили в компании «Баренц Групп», началось проектирование школы, которая будет расположена на пересечении улиц Заводской и Зайцева.

Напомним, что на побережье Онежского озера в районе улицы Заводской, там, где находится промзона бывшего Домостроительного комбината, появится новый жилой район комплексной застройки в рамках международного проекта «Город у воды».

Освоение этой территории планируется начать со строительства школы: учреждение образования будет возводиться одновременно с жилыми домами.

Как мы сообщали ранее, компания "Баренц Групп" предложила выделить под школу земельный участок на безвозмездной основе. Кроме этого, выразила готовность бесплатно подвести к ней все коммуникации и выступила заказчиком проектирования здания.

«Проектирование школы уже началось. Мы рассчитываем, что осенью состоится государственная экспертиза проекта. Начало строительства школы планируется в 2022 году», - рассказали в компании «Баренц Групп».

Под школу в "Городе у воды" выделяется территория в 2,5 гектара. Это позволит построить учреждение образования на 1140 мест. То есть ходить в новую школу смогут не только ребята, которые будут жить в новом микрорайоне, но также учащиеся из Соломенного, Первомайского и Октябрьского районов.

Поскольку земельный участок выделяется значительный, это позволит построить школу по современным технологиям в соответствии с новыми требованиями к таким учреждениям. Здание – с просторными кабинетами, холлами и коридорами, вместительной столовой, актовым и спортивным залом. В таких школах – много места и много света. Обязательное условие – большая пришкольная территория с зонами отдыха и сооружениями для занятий спортом. Подобную большую школу по новым нормативам в Петрозаводске сейчас достраивает на Древлянке компания КСМ.

Напомним, что, кроме школы в районе "Город у воды" предусматривается строительство детского сада.