В Петрозаводске наградили педагогов старейшей музыкальной школы республики

Торжественное награждение было приурочено к 105-летию Детской музыкальной школы.

В Петрозаводске состоялось торжественное награждение педагогов Детской музыкальной школы № 1 имени Г. Синисало, приуроченное к 105-летию учреждения. О мероприятии рассказали в администрации карельской столицы.

Педагогам школы вручили благодарственные письма и почетные грамоты от Заксобрания Карелии, Петросовета, Минкультуры республики и мэрии города.

В администрации напомнили, что в этом году в Детской музыкальной школе № 1, основанной 105 лет назад, что делает ее старейшим музыкальным учебным заведением республики, завершился капитальный ремонт. Благодаря инициированному Президентом России нацпроекту «культура», в учреждении обновили фасад, заменили окна и отремонтировали крыльцо. Школа также получила новые учебники, музыкальные инструменты и вокальную радиосистему.

На сегодняшний день в школе открыто семь отделений, где учатся около 800 человек и работают более 80 преподавателей.