В Петрозаводске наши девочку, пропавшую 9 марта

Подросток вышла на связь спустя сутки после объявления розыска в столице Карелии.

Напомним, сотрудники полицейские Петрозаводска искали Софию К. 2006 года рождения. В среду, 9 марта, она ушла из дома, расположенного в микрорайоне Древлянка, и не вернулась.

«Объявленная ранее в розыск отделом полиции № 3 УМВД России по Петрозаводску горожанка 2006 года рождения вышла на связь. Криминальной составляющей в её исчезновении нет. Полиция благодарит за распространение информации», - говорится в сообщении МВД Карелии.