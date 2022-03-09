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В Петрозаводске наши девочку, пропавшую 9 марта

Новости. Общество
23:21, 11 Марта 2022
фото: МВД Карелии

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Подросток вышла на связь спустя сутки после объявления розыска в столице Карелии.

Напомним, сотрудники полицейские Петрозаводска искали Софию К. 2006 года рождения. В среду, 9 марта, она ушла из дома, расположенного в микрорайоне Древлянка, и не вернулась.

«Объявленная ранее в розыск отделом полиции № 3 УМВД России по Петрозаводску горожанка 2006 года рождения вышла на связь. Криминальной составляющей в её исчезновении нет. Полиция благодарит за распространение информации», - говорится в сообщении МВД Карелии.

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