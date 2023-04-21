В Петрозаводске откроется новое выставочное пространство

На бывшей территории ОТЗ в центре столицы Карелии создают новое арт-пространство «Подстанция».

Арт-пространство «Подстанция» появится на базе бывшей электрощитовой ремонтно-механического цеха. Проект создается при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Выставочное пространство откроется уже в конце этой недели в рамках арт-фестиваля «Заводь. Искусство на заводе». Участников мероприятия ждут «творческие размышления о покинутых индустриальных площадках» Петрозаводска.

Подробнее о фестивале «Заводь. Искусство на заводе», в программе которого будет все – от панк-рока и джаза, читайте в материале «Московского комсомольца в Карелии».