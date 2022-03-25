В Петрозаводске подозреваемый в краже забыл всю добычу в камере хранения

Полиция Петрозаводска вычислила подозреваемого в краже из автомобиля после того, как тот забыл свою добычу в камере хранения магазина, где его поймали на очередной попытки украсть.

В дежурную часть полиции Петрозаводска обратился 35-летний местный житель. Мужчина рассказал, что забыл на ночь закрыть свой автомобиль, а утром обнаружил, что из иномарки похитили инструменты, электронику, динамики. Ущерб составил порядка 28 тыс. рублей. Об этом сообщает МВД.

Раскрытие преступления оказалось связано с другим происшествием В полицию обратились представители магазина. Они заметили, как мужчина убирает товар под куртку в торговом зале и потребовали вернуть продукты. Он выполнил требование и спешно ушёл, но забыл вещи в камере хранения. Это имущество было передано сотрудникам полиции. В ходе проверки стало ясно: вещи из магазина — это похищенная электроника из автомобиля петрозаводчанина.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 27-летнего подозреваемого. Мужчина сознался в содеянном и сообщил, что похищенное планировал сбыть, но в тот день всё для него сложилось неудачно. Уголовное дело возбуждено о краже.

Ранее сообщалось, что в Карелии неисправимый вор вновь попался на кражах алкоголя и получил реальный срок.