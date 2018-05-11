В Петрозаводске покупатель обманул продавца автомобиля

Сотрудники уголовного розыска раскрыли мошенничество.

Как сообщили в МВД Карелии, в дежурную часть Отдела полиции №2 УМВД России по Петрозаводску поступило сообщение от молодого горожанина. Выяснилось, что он подал объявление о продаже старого автомобиля за 10 тысяч рублей. На него откликнулся один человек и предложил сдать машину на пункт приема металла, а с вырученных денег оплатить покупку.

Такой вариант устроил продавца. Машину сдали в металлоприем, покупатель тут же отдал 2,5 тысячи рублей. Остальные деньги пообещал привезти попозже, но больше на связь не выходил. Поняв, что был обманут, потерпевший обратился в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался 23-летний петрозаводчанин. По данному факту в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кроме того, фигурант подозревается еще в ряде имущественных преступлений. В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.