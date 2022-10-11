В Петрозаводске полицейские разыскивают подозреваемого в преступлениях (ФОТО)

Полицейские просят помощи в розыске подозреваемого, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают подозреваемого в совершении имущественных преступлений Кирилла Анатольевича Е., 1988 года рождения.
Всех, кто обладает сведениями о месте нахождения разыскиваемого, полиция просит сообщать информацию по номеру телефона: 8-981-402-06-14.
Ранее жителя Петрозаводска объявили в розыск по подозрению в краже.
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