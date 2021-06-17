В Петрозаводске пожарная машина протаранила легковой автомобиль (ВИДЕО)

В центре карельской столицы произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пожарной машины.

Авария произошла 18 июня, в пятницу, в 14-50 на пересечении улиц Кирова и Вольной в карельской столице. Об этом сообщает паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Автомобили столкнулись на перекрестке. Момент ДТП зафиксировала камера компании «Ситилинк».

Напомним, девятого мая в Петрозаводске произошло столкновение легкового автомобиля и пожарной машины. Водитель скончался от полученных травм.