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В Петрозаводске пожарная машина протаранила легковой автомобиль (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
16:11, 18 Июня 2021
фото: Камера наблюдения компании «Ситилинк» / скриншот видео

В центре карельской столицы произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пожарной машины.

Авария произошла 18 июня, в пятницу, в 14-50 на пересечении улиц Кирова и Вольной в карельской столице. Об этом сообщает паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Автомобили столкнулись на перекрестке. Момент ДТП зафиксировала камера компании «Ситилинк».

Напомним, девятого мая в Петрозаводске произошло столкновение легкового автомобиля и пожарной машины. Водитель скончался от полученных травм.

 

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