Водитель, пострадавший в аварии с пожарной машиной, умер

Госавтоинспекция Карелии сообщила, что водитель легкового автомобиля, в который врезалась пожарная машина, скончался.

Умер 49-летний мужчина, находившийся за рулем легковой машины, в которую врезался пожарный автомобиль. Об этом сообщает Госавтоинспекция Карелии.

В 14:55 в дежурную часть ГИБДД Петрозаводска поступило сообщение о ДТП на пересечении улицы Красная и Антикайнена.

По предварительной информации, спецавтомобиль пожарной части двигался по улице Антикайнена в направлении улицы Ленинградской с включёнными проблесковыми маячками. На пересечении улицы Антикайнена и улицы Красная произошло столкновение с легковым автомобилем «Ravon».

В результате аварии в БСМП Петрозаводска с травмами были доставлены водитель легкового автомобиля, 49 — летний мужчина, и его 17-летняя пассажирка. От полученных травм водитель скончался, сообщили в Госавтоинспекции.

Обстоятельства аварии устанавливаются, на месте работают сотрудники спецслужб. По факту ДТП проводится проверка.

Момент столкновения автомобилей зафиксировали камеры наблюдения.