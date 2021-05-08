Пожарная машина снесла легковой автомобиль в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Пожарная машина протаранила легковой автомобиль и вылетела на тротуар, едва не раздавив пешеходов.

Девятого мая в 14-48 пожарный автомобиль совершил столкновение с легковой машиной на пересечении улиц Антикайнена и Красной в Петрозаводске.

После столкновения пожарная машина вылетела на тротуар, поблизости от места ДТП находились люди.

Момент происшествия зафиксировали камеры наблюдения компаний «Сампо.ру» и «Ситилинк». Ролик выложен в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

На данный момент нет информации о деталях случившегося. «Столица на Онего» обратилась за комментариями в ГИБДД.