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Пожарная машина снесла легковой автомобиль в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Новости. Общество
16:35, 09 Мая 2021
фото: Камера наблюдения компании Ситилинк / скриншот видео
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Пожарная машина протаранила легковой автомобиль и вылетела на тротуар, едва не раздавив пешеходов.

Девятого мая в 14-48 пожарный автомобиль совершил столкновение с легковой машиной на пересечении улиц Антикайнена и Красной в Петрозаводске.

После столкновения пожарная машина вылетела на тротуар, поблизости от места ДТП находились люди. 

Момент происшествия зафиксировали камеры наблюдения компаний «Сампо.ру» и «Ситилинк». Ролик выложен в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

На данный момент нет информации о деталях случившегося. «Столица на Онего» обратилась за комментариями в ГИБДД. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Димон
2021-05-09 18:05:36
А на пожар с так эта пожарная машина не приехала , жизнь человека не спасла . Что надо сделать с нарушителем ПДД ?
Гость
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