В Петрозаводске пройдет массовая проверка водителей с маленькими пассажирами

В воскресенье автоинспекторы проверят правила перевозки детей, сообщили в Госавтоинспекции столицы Карелии.

Сегодня, 5 сентября, у одного из торговых центров Петрозаводска пройдет профилактическое мероприятие «Юный пассажир». Сотрудники Госавтоинспекции проведут массовую проверку по соблюдению водителями правил перевозки детей, а также проведут среди населения разъяснительную работу об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств, обеспечивающих безопасность маленьких пассажиров в автомобиле.

В ГИБДД напоминают, что перевозка детей младше 7 лет в легковом автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка. Удерживающие устройства или ремни безопасности необходимы и при перевозке детей от 7 до 11 лет.

Водители, перевозящие детей без детских удерживающих устройств, будут привлечены к административной ответственности. За нарушение правил перевозки водителям грозит штраф в 3000 рублей.