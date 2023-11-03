В Петрозаводске соревновались лучшие шашисты республики

В Петрозаводске состоялось первенство Карелии по быстрой игре в русские шашки.
В Минобразования и спорта назвали имена победителей первенства республики по шашкам.
В соревнованиях в разных возрастных категориях участвовали юноши и девушки 2005 - 2015 года рождения.
Абсолютными победителями первенства Карелии по русским шашкам стали:
Андрей Скиба;
Евдокия Мельникова;
Афанасия Певгенен;
Андрей Анкудинов;
Михаил Панишев.
В министерстве поздравили участников и победителей.
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