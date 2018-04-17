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Новости. Экономика
09:34, 17 Апреля 2018

В Петрозаводске соцобъекты после приватизации будут сохранять назначение

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Срок, в течение которого будет сохраняться назначение объекта, составит 5-10 лет.

Условия для приватизации объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения и объектов социальной инфраструктуры для детей указаны в проекте решения Петросовета о внесении изменений в программу приватизации на 2018-2020 годы.

При принятии решения по каждому из таких объектов будет установлен срок, в течение какого времени новый собственник будет обязан сохранить его первоначальное назначение.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".

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