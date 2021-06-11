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В Петрозаводске спасатели нашли тела утонувших в Онежском озере подростков (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
22:14, 11 Июня 2021
фото: Столица на Онего / скриншот видео

На набережной Варкауса в столице Карелии спасатели подняли тела трех утонувших подростков.

Трупы трех подростков, утонувших в Онежском озере в районе набережной Варкауса, обнаружены и подняты спасателями. Об этом сообщает корреспондент «Столицы на Онего» с места трагедии.

Тела детей были обнаружены примерно в пятидесяти метрах от берега, возле камней.

Ранее сообщалось, что в столице Карелии на пляже в районе улицы Береговая пропали трое подростков, которые ушли купаться и не вернулись на берег.

По имеющейся информации, погибли одноклассники, выпускники девятого класса одной из городских школ. Как рассказал их друг, один из подростков начал тонуть, а двое других попытались его спасти.

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