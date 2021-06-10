Спасатели в Петрозаводске ищут подростков на озере, которые не вышли на берег после купания (ФОТО и ВИДЕО)

На набережной Варкауса проходит поисково-спасательная операция.

В Петрозаводске на набережной Онежского озера, в районе улицы Береговая, идет спасаельная операция. Очевидцы позвонили по телефону «112» и сообщили, что кто-то из отдыхающих не вышел из воды. Якобы на берегу остались их вещи. Эту информацию «Столице на Онего» подтвердили в МЧС.

В Карельской республиканской поисково-спасательной службе сообщили, что к ним поступила информация о том, что в Онего тонет подросток. По другой информации, которая также есть у спасателей, подростков могло быть двое.

Корреспондент «Столицы на Онего» сообщает с места событий, что отдыхающие указывают на вещи трех человек, которые могли не выйти из озера.

Официальной информации о погибших на момент подготовки новости не было.

На берегу Онего работают оперативные службы.