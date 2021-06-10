Появились подробности ЧП на озере в Петрозаводске, где подростки не вышли из воды

На набережной Варкауса в Петрозаводске очевидец сообщил, что произошло с подростками, которые пропали на озере.

На набережной Варкауса оперативные службы ведут поиск подростков, которые, по предварительным данным, отправились купаться и не вернулись на берег.

По информации очевидца событий, пропали трое его друзей. Все они одноклассники, выпускники девятого класса одной из городских школ. Известно, что исчезнувшие дети 2005 года рождения.

Как рассказал мальчик, они купались с одноклассниками, один из его друзей начал тонуть, а двое других кинулись на помощь и попытались его спасти.

На данный момент на берегу найдена одежда и обувь пропавших.

На место ЧП приехала замдиректор школы, в которой учатся подростки. Также на берегу работает полиция, медики, МЧС.

Напомним, сегодня вечером очевидцы происшествия позвонили по телефону «112» и сообщили, что в Петрозаводске на набережной Онежского озера, в районе улицы Береговая, пропали купавшиеся в Онего дети.