В Петрозаводске устанавливают скандальный памятник бойцу Яше Степанову

У Ключевского шоссе началась подготовка площадки для установки памятника бойцу истребительного батальона Якову Степанову.

Около детского сада на месте бывшего парка Каменный бор появилось ограждение. Рабочие начали готовить площадку для установки памятника Якову Степанову. Его монтаж должен закончиться в сентябре 2023 года. Об этом пишет «Московский комсомолец в Карелии».

В «МК» напомнили, что памятник защитнику Петрозаводска Якову Степанову был снесен со скандалом в феврале 2020 года при строительстве детского сада. Защитники памяти солдата более 80 раз обращались к властям и проверяющим органам, требовали вернуть монумент на прежнее место и наказать виновных в уничтожении памятника.

В мае 2023 года Владимир Любарский опубликовал на своей странице макет нового памятника, который будет стоять на въезде в детский сад со стороны Ключевского шоссе.

Почему защитники памятного знака обратились в прокуратуру, знает «МК в Карелии».