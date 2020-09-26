В Петрозаводске велосипедист чуть не попал под колеса автомобиля на перекрестке, где сбили двух женщин (ВИДЕО)

Велосипедист, двигаясь по "встречке", мог спровоцировать аварию на пересечении улиц Шотмана и Мелентьевой, где недавно в страшном ДТП погибли две женщины.

В паблике "ДТП ПТЗ" выложили видео инцидента, который произошел 26 сентября около 21.30. Велосипедиста чуть не сбили на перекрестке улицы Шотмана и Мелентьевой. Он двигался со стороны Достоевского по "встречке".

"Что в голове у велосипедиста? Вообще не поняла этого манёвра", - комментирует автор видео.

"Знакомый перекресток! Не так давно там продавщицу с ларьком снесли, потом двух девушек. Ну и этот туда же захотел!!!" - пишут подписчики паблика.

Инцидент попал в объектив камеры компании "Сампо.ру".

Напомним, в субботу, 19 сентября, в 00.41 в Петрозаводске водитель, управляя автомобилем Volkswagen Touareg, двигаясь по улице Шотмана, при пересечении перекрестка с улицей Мелентьевой сбил двух женщин 1977 и 1979 годов рождения, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм они скончались на месте.

Водитель, совершивший смертельное ДТП в Петрозаводске, сдался полиции.