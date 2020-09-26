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В Петрозаводске велосипедист чуть не попал под колеса автомобиля на перекрестке, где сбили двух женщин (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
13:19, 27 Сентября 2020
фото: Кадр из видео
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Велосипедист, двигаясь по "встречке", мог спровоцировать аварию на пересечении улиц Шотмана и Мелентьевой, где недавно в страшном ДТП погибли две женщины.

В паблике "ДТП ПТЗ" выложили видео инцидента, который произошел 26 сентября около 21.30. Велосипедиста чуть не сбили на перекрестке улицы Шотмана и Мелентьевой. Он двигался со стороны Достоевского по "встречке".

"Что в голове у велосипедиста? Вообще не поняла этого манёвра", - комментирует автор видео.

"Знакомый перекресток! Не так давно там продавщицу с ларьком снесли, потом двух девушек. Ну и этот туда же захотел!!!" - пишут подписчики паблика.

Инцидент попал в объектив камеры компании "Сампо.ру".

Напомним, в субботу, 19 сентября, в 00.41 в Петрозаводске водитель, управляя автомобилем Volkswagen Touareg, двигаясь по улице Шотмана, при пересечении перекрестка с улицей Мелентьевой сбил двух женщин 1977 и 1979 годов рождения, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм они скончались на месте.

Водитель, совершивший смертельное ДТП в Петрозаводске, сдался полиции.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2020-09-27 15:08:11
Когда вы покупаете кретитную кастрюлю, шоб разъезжать по чем зря где ни попадя, вы сперва учитесь, как сказал поэт, чему нибудь и как нибудь, потом сдаете экзамены дяденькам милиционерам, потом идёте на медкомиссию, там тетеньки доктора посмотрят шо ты видишь, как ты слышишь, посчитают количество конечностей, пробьют тебя по "дурке".
А на лисапед может сесть контуженный, укуренный, слабовидящий, тугослышаший, однорукий (все одновременно) и пьяный в сиську индивид, сразу как расплатиться на кассе.
Так шо вы от них хотите? :)





кир
2020-09-27 14:17:38
Наша полудикая цивилизация не выдержит столько велосипедистов вне закона.
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