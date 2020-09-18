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В Петрозаводске автомобиль на высокой скорости сбил пешеходов: шокирующие кадры (18+)

Новости. Происшествия
10:13, 19 Сентября 2020
фото: Камера наблюдения "Ситилинк" / скриншот видео
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В столице Карелии автомобилист сбил двух пешеходов, кадры страшного ДТП зафиксировала камера наблюдения.

Авария произошла 19 сентября в 00-41 на пересечении улиц Шотмана и Мелентьевой в Петрозаводске. Автомобилист сбил двух человек на пешеходном переходе. 

Скорость, с которой двигалась машина, была настолько высокой, что тела сбитых людей подбросило в воздух. Видео происшествия опубликовано в сообществе "ДТП Петрозаводска и Карелии".

"Столица на Онего" обратилась в Госавтоинспекцию для выяснения подробностей ДТП.

Момент наезда на пешеходов зафиксировала камера наблюдения "Ситилинк". Кадры: "18+"

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