В Петрозаводске автомобиль на высокой скорости сбил пешеходов: шокирующие кадры (18+)

В столице Карелии автомобилист сбил двух пешеходов, кадры страшного ДТП зафиксировала камера наблюдения.

Авария произошла 19 сентября в 00-41 на пересечении улиц Шотмана и Мелентьевой в Петрозаводске. Автомобилист сбил двух человек на пешеходном переходе.

Скорость, с которой двигалась машина, была настолько высокой, что тела сбитых людей подбросило в воздух. Видео происшествия опубликовано в сообществе "ДТП Петрозаводска и Карелии".

"Столица на Онего" обратилась в Госавтоинспекцию для выяснения подробностей ДТП.

Момент наезда на пешеходов зафиксировала камера наблюдения "Ситилинк". Кадры: "18+"