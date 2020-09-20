Водитель, совершивший смертельное ДТП в Петрозаводске, сдался полиции (СРОЧНО)

Установлен водитель, совершивший ДТП, в результате которого погибли две женщины, сообщили в МВД Карелии.

В субботу, 19 сентября, в 00.41 в Петрозаводске водитель, управляя автомобилем Volkswagen Touareg, двигаясь по улице Шотмана, при пересечении перекрестка с улицей Мелентьевой сбил двух женщин 1977 и 1979 годов рождения, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм они скончались на месте.

Водитель, бросив свой автомобиль приблизительно через 700 метров от места происшествия, скрылся.

По данному факту Следком Карелии возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "б" ч. 6 ст. 264 УК РФ.

В ходе проведенных мероприятий личность предполагаемого водителя была установлена. Указанный гражданин спустя почти сутки явился в отдел внутренних дел. В настоящий момент проводятся оперативные и следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, момент страшного ДТП попал в объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк".

Ранее скрывшийся с места ДТП водитель - Артем Гашков 1976 года рождения - был объявлен в розыск.