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В Петрозаводске заброшенная дворниками лестница превратилась в "горнолыжный склон" (ФОТО)

Новости. Общество
08:05, 05 Февраля 2021
фото: Столица на Онего
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Лестница на улице Фрунзе покрылась снегом и стала непроходимой для пешеходов.

Лестница на улице Фрунзе в Петрозаводске, ведущая от территории карельской телерадиокомпании к железной дороге, покрыта толстым слоем снега. Дворники не чистят объект.

В частности, полностью под снегом оказался пандус для спуска детских колясок.

Ранее сообщалось, что на реконструкцию этой лестницы в рамках подготовки к 100-летию Карелии из регионального бюджета было направлено 15 миллионов рублей. Объект на Фрунзе - самая дорогая из восьми лестниц в столице республики, на которых летом и осенью проводились ремонтные работы. В начале января отремонтированная лестница разрушилась под воздействием воды и снега. Затем подрядчик устранил повреждение лестничного спуска.

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Комментарии

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Njkdez
2021-02-05 10:02:29
Похоже предположительно на сокрытие улик, Петрозаводские женщины, женщины пусть на карачках с колясками детскими ползут?
Njkdez
2021-02-05 10:00:33
Предположительно усматривается шо подружка экс депутата матвеева не воспрепятствует укрытию толстым слоем снега лестницы за 15 мультов ибо в январе "дыру" на скорую руку подлатали, теперь предположительно шо бы до апреля ничего не вскрылось, не растаяло, после нехай другие разбираются?
Йехиам
2021-02-05 09:34:45
Жуткое зрелище вопиющей халатности и безолаберности со стороны мэрии .
VladPTZ
2021-02-05 08:17:04
При чем тут дворники? Можно полумать что дворники до зло употреблялись горячительными напитками и не могут выйти в рабочее время почистить лестницу, может вопрос не к дворникам а руководству города которое не организовала финансирование этих работ или финансы ушли куда нибудь не туда?
Гость
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