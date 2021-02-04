В Петрозаводске заброшенная дворниками лестница превратилась в "горнолыжный склон" (ФОТО)

Лестница на улице Фрунзе покрылась снегом и стала непроходимой для пешеходов.

Лестница на улице Фрунзе в Петрозаводске, ведущая от территории карельской телерадиокомпании к железной дороге, покрыта толстым слоем снега. Дворники не чистят объект.

В частности, полностью под снегом оказался пандус для спуска детских колясок.

Ранее сообщалось, что на реконструкцию этой лестницы в рамках подготовки к 100-летию Карелии из регионального бюджета было направлено 15 миллионов рублей. Объект на Фрунзе - самая дорогая из восьми лестниц в столице республики, на которых летом и осенью проводились ремонтные работы. В начале января отремонтированная лестница разрушилась под воздействием воды и снега. Затем подрядчик устранил повреждение лестничного спуска.