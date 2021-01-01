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Отремонтированная за 15 млн руб лестница на улице Фрунзе в Петрозаводске разрушилась (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
14:51, 02 Января 2021
фото: Столица на Онего
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Жители Петрозаводска сообщили, что лестничный марш на ул. Фрунзе, где совсем недавно был сделан дорогой ремонт, разрушился под воздействием воды и снега.

Жители Петрозаводска прислали в редакцию фотографии лестничного спуска на улице Фрунзе, где на отдельных участках уже разрушилась плитка. На новой лестнице - огромные дыры.

Напомним, что на реконструкцию этого объекта в рамках подготовки к 100-летию Карелии из регионального бюджета было направлено 15 миллионов рублей, и это самая дорогая из восьми лестниц в столице республики, на которых летом и осенью проводились ремонтные работы.

В августе специалисты выявили, что на объекте была нарушена технология монтажа каменных плит ступеней. Между бетонным основанием и каменными плитами остались пустоты. Уже тогда эксперты предположили, что в щели будет затекать вода, что приведет к конструктивным изменениям объекта в осенне-зимний период. Администрация Петрозаводска заставила подрядчика переделывать ремонт. Однако, как мы видим сейчас, отремонтированный объект все равно разрушается.

Ранее в мэрии сообщали, что некачественный монтаж лестниц был выполнен подрядчиком ООО "Свой дом".

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Комментарии

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бюджет
2021-01-02 16:43:53
В договоре подряда должна быть страховка от косяков - ГАРАНТИЯ, года на 3.
Dima
2021-01-02 16:33:34
Слава великому солнцеподобному отцу нации. О, лупи нас плетьми, великий сын Бога. Слезами умиления будем обливаться, вспоминая твои пытки. Правь нами вечно, о величайший из великих. Позволь хотя бы только одним глазком издалека взглянуть на тебя, о пребодобный из преподобнейших.
Сергей
2021-01-02 15:39:08
Парфенчиков и Ко - красаувчеги .
drug
2021-01-02 15:53:48
Сергей, они может и красаувчеги.
А накосячили в данном случае чиновники с городской мэрии.
Сергей
2021-01-02 16:06:52
drug, всё едино и не делимо .
Off
2021-01-02 15:20:13
Там где педроссы у власти , там всегда разруха и запустение.
drug
2021-01-02 15:14:57
Клоуны - кто делал и кто подписывал акт выполненых работ.
И данный факт случился зимой - что же будет весной ?
Тоже самое будет весной у их центрального дома на набережной - там все еще кладут плитку в снег.
Тут уголовщиной пахнет.

тетка
2021-01-02 15:29:10
drug, а какая специальность у подписывающих акт выполненных работ? племянники, дочки, сыночки? Вот и результат.
drug
2021-01-02 15:57:38
тетка, не знаю.
Как-то шли с внуками мимо Петрозаводской мэрии - и увидел как на иностранных рабочих кричит здоровая и толстая тетка. Как я понял она чиновник с мэрии и ей что-то не понравилось в укладке плитки.
Сергей
2021-01-02 15:52:03
тетка, кумовья .
тетка
2021-01-02 15:06:41
Если будем строить на века, как же деньги отмывать? Обнищать можно. Это вам не СССР.
Гость
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