Отремонтированная за 15 млн руб лестница на улице Фрунзе в Петрозаводске разрушилась (ФОТОФАКТ)

Жители Петрозаводска сообщили, что лестничный марш на ул. Фрунзе, где совсем недавно был сделан дорогой ремонт, разрушился под воздействием воды и снега.

Жители Петрозаводска прислали в редакцию фотографии лестничного спуска на улице Фрунзе, где на отдельных участках уже разрушилась плитка. На новой лестнице - огромные дыры.



Напомним, что на реконструкцию этого объекта в рамках подготовки к 100-летию Карелии из регионального бюджета было направлено 15 миллионов рублей, и это самая дорогая из восьми лестниц в столице республики, на которых летом и осенью проводились ремонтные работы.

В августе специалисты выявили, что на объекте была нарушена технология монтажа каменных плит ступеней. Между бетонным основанием и каменными плитами остались пустоты. Уже тогда эксперты предположили, что в щели будет затекать вода, что приведет к конструктивным изменениям объекта в осенне-зимний период. Администрация Петрозаводска заставила подрядчика переделывать ремонт. Однако, как мы видим сейчас, отремонтированный объект все равно разрушается.

Ранее в мэрии сообщали, что некачественный монтаж лестниц был выполнен подрядчиком ООО "Свой дом".