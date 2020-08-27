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Подрядчик переделывает неудачно смонтированные лестницы в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
10:22, 28 Августа 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Некачественный монтаж лестниц был выполнен подрядчиком ООО "Свой дом" на улицах Вольной и Фрунзе, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Напомним, на улице Фрунзе подрядчик неудачно сложил лестницу – между основанием и каменными плитами остались пустоты. Похожая ситуация сложилась на лестничном спуске на улице Вольной – подрядная организация не только затянула сроки реконструкции лестницы у Екатерининской церкви, но и выполнила работы некачественно.

Власти города заявили подрядчику о том, что необходимо полностью демонтировать камни и уложить их снова.

Как сообщили в мэрии, на сегодняшний день на лестничном спуске на улице Вольной прошло очередное рабочее совещание главы города.

В настоящее время согласована технологическая карта монтажа ступеней. Эти работы активно идут. После завершения этого этапа начинается повторный монтаж ступеней на улице Фрунзе.

Ирина Мирошник заявила о необходимости обеспечить проход к началу учебного года.

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