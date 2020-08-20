Подрядчик неудачно сложил лестницу в Петрозаводске (ФОТО)

Власти столицы Карелии отказываются принимать работу компании, занимающейся реконструкцией лестницы на улице Фрунзе.

Как сообщили в мэрии города, специалисты выявили, что на объекте нарушена технология монтажа каменных плит ступеней. Бетонное основание лестниц принято по итогам лабораторных испытаний. Однако между основанием и каменными плитами остались пустоты. В щели будет затекать вода, что приведет к конструктивным изменениям объекта в осенне-зимний период. Похожая ситуация сложилась на лестничном спуске на улице Вольной.

Власти города заявили подрядчику о том, что необходимо полностью демонтировать камни и уложить их снова. Кроме того, на этом объекте еще предстоит вымостить брусчаткой площадки и изготовить асфальтовую дорожку для удобства людей с колясками и велосипедами.

"У нас единственный критерий и единственный подход – только качественное выполнение работ. Никакие другие обстоятельства приниматься в расчет не будут и к оплате не будут приниматься. Поэтому рассчитываем, что жители города будут довольны выполненными работами. Причем мы указали, если где-то работы будут продолжаться в сентябре, то нужно обустроить места прохода для жителей. Ведь для благоустройства были выбраны те позиции, где самый интенсивный трафик передвижения пешеходов. Значит надо обеспечить даже на временный период благоприятные условия", - сказала глава Петрозаводска Ирина Мирошник, побывавшая сегодня на улице Фрунзе.

Ремонт лестничного спуска по улице Фрунзе ведет ООО "Свой дом".

Ранее сообщалось, что ремонт лестниц на Комсомольском проспекте в Петрозаводске завершат с опозданием на месяц.