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Ремонт лестниц на Комсомольском проспекте в Петрозаводске завершат с опозданием на месяц

Новости. Общество
12:30, 18 Августа 2020
фото: © Мэрия Петрозаводска
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Подрядчик не укладывается в прописанные в муниципальном контракте сроки, сообщили в мэрии Петрозаводска.

"В рамках подготовки города к 100-летнему юбилею Республики Карелия мы делаем востребованные с точки зрения ежедневного трафика и передвижения объекты. Например, лестничный спуск на Комсомольском проспекте: рядом находятся Ломоносовская гимназия, где около тысячи обучающихся, дошкольные организации, – отметила в ходе выездного совещания Ирина Мирошник. – Лестничные спуски давно нуждались в обновлении. Мы ремонтируем здесь три участка. Подрядчик не укладывается в сроки, это мы регулируем жесткой претензионной работой. Но главное для нас – это качество работ. Приемка будет строгой и, я думаю, что петрозаводчане оценят новые объекты благоустройства".

Согласно проекту, подрядная организация ООО "СМС" должна отремонтировать три лестничных спуска и подход к пешеходному переходу через Комсомольский проспект в районе улицы Лизы Чайкиной с устройством необходимой инфраструктуры для маломобильных групп граждан.

Реконструкцию по контракту необходимо полностью завершить к 30 августа. Однако на данный момент опоздание от сроков уже составляет месяц – работы будут закончены не ранее конца сентября.

Ранее сообщалось, что завершить ремонт тротуаров в Петрозаводске должны через две недели, а выполнено лишь 30% работ.

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