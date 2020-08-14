Завершить ремонт тротуаров в Петрозаводске должны через две недели, а выполнено лишь 30% работ

Глава Петрозаводска указала подрядчику на необходимость ускорения темпов ремонта тротуаров.

Как сообщили в городской администрации, к настоящему времени этот вид дорожного ремонта выполнен лишь на 30%.



"Кондопожское ДРСУ" ремонтирует 15 автомобильных дорог общей протяженностью 7,8 км и 15 тротуаров протяженностью 9,6 км. Кроме того, контрактом предусмотрено устранение деформаций и повреждений асфальтобетонных покрытий на общей площади 52,5 тыс. кв. Завершить все работы необходимо до 30 августа.

Подрядчик вышел на 13 объектов из 15, не начались еще работы тротуарах Судостроительной улицы и набережной Гюллинга. Ни одного объекта к настоящему времени не сдано. На тротуарах в центральной части города ведутся работы по замене бортового камня, восстановлению щебеночного основания и разборке существующего покрытия. Кроме того, из 15 улиц ремонтируются 10.

В случае задержки организация будет оштрафована в соответствии с условиями, прописанными в муниципальном контракте.

Напомним, подрядчики не успевают в срок благоустроить Петрозаводск.