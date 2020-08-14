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Подрядчики не успевают в срок благоустроить Петрозаводск

Новости. Общество
10:36, 15 Августа 2020
фото: © Мэрия Петрозаводска
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Глава Петрозаводска поручила специалистам комитета ЖКХ применять санкции к подрядчикам за просроченные работы.

Как сообщили в мэрии Петрозаводска,  14 августа были проверены работы на участках Онежской набережной и у Дворца торжественных церемоний. Подрядная организация "Онего-Строй" единовременно ведёт работы более чем на 30 участках. Вместе с тем, есть отставание от запланированных сроков. Сдать объект к началу сентября, по словам представителя подрядной организации, не представляется возможным.

Подрядчику уже начислен штраф за ненадлежащее исполнение процедуры предоставления документации. 

Благоустройство бульвара Победы и площади Маршала Жукова ведет компания ООО "СМС". По контракту подрядчику необходимо отремонтировать облицовку монумента "Птица счастья и свободы" и мемориал Карельским пограничникам. Площадь у памятника Маршалу Жукову и центральную дорожку бульвара восстановят, грунтовые – замостят бетонной брусчаткой. На этих общественных территориях должны появиться флагштоки, урны и скамейки. Срок завершения работ – 30 августа. Подрядная организация также прогнозирует задержку – не менее двух недель.

Ирина Мирошник поручила жестко контролировать сроки по всем объектам благоустройства согласно утвержденным графикам проведения работ и применять штрафные санкции.

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