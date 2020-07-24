Власти Петрозаводска заставят подрядчика переделать лестницу на Вольной

Подрядная организация не только затянула сроки реконструкции лестницы у Екатерининской церкви, но и выполнила работы некачественно.

Специалистов управления благоустройства и экологии не устроили выполненные компанией ООО "Свой дом" работы на улице Вольной. Качество бетонного основания лестницы не соответствует заявленному, сообщили в администрации города.

В выходные дни подрядчик будет демонтировать участок изготовленного им основания лестницы, после чего сделает новое. Облицовка ступеней начнется лишь после того как специалисты администрации примут новое основание.

Ранее сообщалось, что компания, ремонтирующая лестничные спуски в Петрозаводске, не сдала объекты до 1 июля и попала под штрафные санкции.