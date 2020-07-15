Подрядчик затянул реконструкцию лестниц в Петрозаводске и попал под штрафные санкции

Компания, ремонтирующая лестничные спуски в Петрозаводске, не сдала объекты до 1 июля и попала под штрафные санкции, сообщили в городской администрации.

Представители администрации карельской столицы и компании по строительному контролю накануне проинспектировали ход реконструкции лестничных спусков в Петрозаводске.





Как сообщили в мэрии, ООО "Свой дом" нарушило сроки ремонта элементов пешеходной инфраструктуры на Вольной и Пушкинской улицах. Объекты должны были закончить до 1 июля. Представитель компании по строительному контролю ООО "Юник" вынес подрядчику предписание по устранению нарушений, допущенных в конструктивных элементах бетонных оснований спусков. Ранее замечания по устройству опалубки были исправлены на лестничных спусках на улицах Фрунзе и Пушкинской. Сейчас на этих объектах подрядчик приступил к заливке ступеней.





Задержка работ по ремонту спусков на улице Кузьмина и Карельском проспекте связана с производством монолитных ступеней. На Лососинской набережной срыв сроков произошел из-за несогласования работ в охранной зоне инженерных сетей.





Специалисты комитета ЖКХ и компании по строительному надзору указали подрядчику на необходимость соблюдения всех проектных решений. В противном случае контракт с ним будет расторгнут, предупредили в администрации.

Сейчас к подрядной организации применены штрафные санкции.