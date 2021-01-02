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В Петрозаводске восстановили разрушенную лестницу, ремонт которой обошелся в 15 млн рублей (ФОТО)

Новости. Общество
12:50, 03 Января 2021
фото: Администрация Петрозаводска
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Подрядчик устранил повреждение лестничного спуска на улице Фрунзе, сообщили в администрации города.

"Поврежденный участок лестничного спуска на улице Фрунзе восстановлен. Вымощенная плиткой поверхность объекта пешеходной инфраструктуры пострадала в результате засорения канализационного колодца. Лестница, которую обновили в 2020 году, находится на гарантии сроком на три года", - говорится в сообщении мэрии.

Напомним, 2 января жители Петрозаводска прислали в редакцию фотографии лестничного спуска на улице Фрунзе, где на отдельных участках уже разрушилась плитка. На новой лестнице - огромные дыры.

На реконструкцию этого объекта в рамках подготовки к 100-летию Карелии из регионального бюджета было направлено 15 миллионов рублей, и это самая дорогая из восьми лестниц в столице республики, на которых летом и осенью проводились ремонтные работы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Valentina Vonti
2021-01-03 15:14:18
Лишь бы отмыть деньги ,а за качество никто не несёт ответственности.Тяп ляп и готово, вот так благоустраиваем город.
Off
2021-01-03 13:59:24
Надолго ли ? Скоро весна и лестница растает ... ))
Беня
2021-01-03 14:52:13
Off, конечно не надолго. Безусловно. Сперва смоет леснцу, потом морфологический корпус, который вверзу лестницы, сползет оползнем на КВД, который внизу лесницы, а потом телебашню смоет и она упадет на ЖД вокзал. :)
Надо ли говорить шо мы все умрем и виноват в этом не кто иной как тот кто силит в несмываемом бункере? :)
Off
2021-01-03 15:21:51
Беня, ну ты прямо..... кассандра уездного масштаба ))
Беня
2021-01-03 16:02:58
Off, бери ширше, я великий секретный ясновидящий стопоследнего уровня :)
театральный критик
2021-01-03 13:53:07
Шах и мат вечнонедовольным нытикам
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