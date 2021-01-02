В Петрозаводске восстановили разрушенную лестницу, ремонт которой обошелся в 15 млн рублей (ФОТО)

Подрядчик устранил повреждение лестничного спуска на улице Фрунзе, сообщили в администрации города.

"Поврежденный участок лестничного спуска на улице Фрунзе восстановлен. Вымощенная плиткой поверхность объекта пешеходной инфраструктуры пострадала в результате засорения канализационного колодца. Лестница, которую обновили в 2020 году, находится на гарантии сроком на три года", - говорится в сообщении мэрии.

Напомним, 2 января жители Петрозаводска прислали в редакцию фотографии лестничного спуска на улице Фрунзе, где на отдельных участках уже разрушилась плитка. На новой лестнице - огромные дыры.

На реконструкцию этого объекта в рамках подготовки к 100-летию Карелии из регионального бюджета было направлено 15 миллионов рублей, и это самая дорогая из восьми лестниц в столице республики, на которых летом и осенью проводились ремонтные работы.