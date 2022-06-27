В Петрозаводске задержана машина с подозреваемыми в похищении денег

В Петрозаводске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемых в хищении денег, сообщили в ведомстве.
Ночью 5 июля в Петрозаводский отдел вневедомственной охраны от дежурного полиции поступила ориентировка на автомобиль. В транспортном средстве находились граждане, подозреваемые в хищении денег.
Уже через 5 минут машина была обнаружена сотрудниками Росгвардии. Задержанные — 23-летний житель Медвежьегорска, 29–летний уроженец поселка Великая Губа и 36-летняя петрозаводчанка — переданы полиции.
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