В Петрозаводске задержана машина с подозреваемыми в похищении денег

В Петрозаводске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемых в хищении денег, сообщили в ведомстве.

Ночью 5 июля в Петрозаводский отдел вневедомственной охраны от дежурного полиции поступила ориентировка на автомобиль. В транспортном средстве находились граждане, подозреваемые в хищении денег.

Уже через 5 минут машина была обнаружена сотрудниками Росгвардии. Задержанные — 23-летний житель Медвежьегорска, 29–летний уроженец поселка Великая Губа и 36-летняя петрозаводчанка — переданы полиции.