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В Петрозаводске завершился фестиваль зимних видов спорта KareliaSkiFest

Новости. Спорт
14:59, 27 Февраля 2022
фото: Минспорта Карелии

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В столице Карелии подвели итоги масштабного зимнего фестиваля, рассказали в Минспорта республики.

С 19 по 26 февраля в Петрозаводске уже в шестой раз с размахом прошел международный фестиваль зимних видов спорта KareliaSkiFest. В этом сезоне в лыжных гонках и в других видах программы Фестиваля приняли участие около полутора тысяч профессионалов и любителей спорта практически из всех уголков России и нескольких зарубежных стран.

Площадками проведения KareliaSkiFest традиционно стали Республиканский спортивный комплекс «Курган» и лыжная трасса «Фонтаны».

В лыжную программу Фестиваля вошли марафоны элитной любительской серии RussiaLoppet свободным и классическим стилем, гонки на 3, 10 и 25 километров, детский заезд 500 метров и уникальный ночной лыжный забег на 19,5 километров.

В рамках Фестиваля зимних видов спорта состоялись соревнования по ездовому спорту, в том числе впервые прошла вечерняя гонка на 20 км. Это первое подобное мероприятие со времен проведения «Гонки по земле Сампо».

Также на «Кургане» был организован большой спортивный праздник от физкультурного общества «Динамо» для всех жителей и гостей города. Свои силы в ездовом спорте смогли попробовать и ребята с ограниченными возможностями здоровья — в празднике приняли участие 19 семей.

Сегодня Фестиваль по традиции завершился гонками классическим стилем. Список победителей можно узнать на паблике Минспорта Карелии.

Фестиваль лыжных видов спорта KareliaSkiFest 6.0 успел стать доброй традицией и визитной карточкой зимней Карелии. Республика готовится принимать фестиваль в 2023 году.

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