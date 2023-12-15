В Питкярантском районе убрали незаконную свалку

Убрали и вывезли более 300 кубометров мусора.

Незаконную свалку убрали в лесу Питкярантского района, сообщили в паблике Минприроды Карелии.



В начале декабря на неарендованном лесном участке на территории Питкярантского участкового лесничества в районе деревни Койриноя была ликвидирована свалка бытовых отходов и строительного мусора, обнаруженная в 2018 году.



В организации и проведении работ по ликвидации свалки участвовали работники Питкярантского лесничества, ООО «РК-Гранд», ООО «Л-Транс», ИП Каява О.А., администрация Питкярантского района, МУП УК «Питкяранта».

Как рассказали в источнике, убрали и вывезли более 300 кубометров мусора.



«Если вы стали очевидцем нарушения, то можете передать информацию нам, либо в наше подведомственное учреждение — ГКУ РК „Карелприрода“. Для этого необходимо сделать фото- или видеофиксацию момента выброса мусора и госномера автотранспортного средства», — написали в сообществе.