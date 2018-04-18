В поезде "Костомукша-Санкт-Петербург" снимают плацкартные вагоны

В разгар летнего сезона Федеральная пассажирская компания решила отменить перевозку пассажиров в плацкартных вагонах.

Об этом в минувший вторник 17 апреля сообщил замначальника северо-западного филиала ФПК Виталий Царук на заседании комиссии по вопросам развития транспорта.

На профильной комиссии в Заксобрании депутаты рассмотрели вопрос об изменении условий пассажирских перевозок по железнодорожному маршруту "Костомукша-Санкт-Петербург".

Председатель комиссии Вадим Андронов сообщил, что люди обеспокоены ситуацией: когда в разгар отпусков решено поезда между городом горняков и Санкт-Петербургом пустить без плацкарта, укомплектовав состав только купейными и сидячими вагонами.

Заместитель начальника северо-западного филиала АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПС) Виталий Царук пояснил, что такое решение принято для улучшения пассажирских перевозок.

"Замена на купейные вагоны — это улучшение пассажирских перевозок. Мы уже дали официальную позицию и разъяснение, что стоимость купейных вагонов на летний период времени будет равна стоимости плацкартных вагонов", — сказал Царук.

Руководители ФПС пояснили, что изменения пассажирских перевозок по железнодорожному маршруту "Костомукша-Санкт-Петербург" будет действовать с 25 мая по 9 сентября.

Также Царук отметил, что скидки для проезда детей от 10 до 17 лет на период летних каникул сохранятся.

Открытым остается вопрос: как будет компенсироваться проезд льготникам?

"Сейчас в компании занимаются решением этого вопроса, будет разработан соответствующий документ. К началу лета механизм уже будет действовать, люди смогут воспользоваться своим правом возмещения оплаты проезда", - сообщил Виталий Царук.

Замену плацкартных вагонов на купейные по маршруту "Костомукша-Санкт-Петербург" замруководителя пассажирской компании Виталий Царук объяснил подготовкой к новой модели организации железнодорожного транспорта в целом.

"Есть вопросы выбытия подвижного состава, это в основном старые плацкартные вагоны", - сказал Царук.