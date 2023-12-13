В правительстве Карелии наградили народных дружинников из Вяртсиля

В Госкомитете республики по безопасности населения поощрили приладожскую добровольную народную дружину.
В среду, 13 декабря, в Госкомитете республики по безопасности населения наградили участников добровольной народной дружины Вяртсиля, занявших третье место по итогам 2023 года.
Первое место - у команды народной дружины Петрозаводска под названием «Бузина».
Второе – у народной дружины города Суоярви.
Председатель государственного комитета Олег Поляков поблагодарил дружинников за работу и вручил подарки.
Напомним, в республике сегодня действуют 21 добровольная народная дружина, которые помогают поддерживать общественный порядок и защищают здоровье и жизни земляков.
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