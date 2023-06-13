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В преддверии ПМЭФ Герман Греф спрогнозировал рост экономики

Новости. Общество
17:18, 14 Июня 2023
фото: © Михаил Гребенщиков / РБК

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Президент Сбера Герман Греф дал интервью РБК в рамках открытия ПМЭФ. Глава Сбербанка Греф заявил, что экономика России в 2023 году покажет рост около 2%.

По прогнозу Германа Грефа,  этот год  экономика закончит ростом. Каким — пока сказать сложно, но прогноз Сбера — порядка 2%, и это хороший результат. В течение двух лет экономика восстановится до прежних объемов и показателей своего развития: «Что касается будущего, я бы не сказал, что я отношусь к пессимистам, которые говорят о том, что экономику  ждет стагнация. Есть два фактора, от которых это  зависит. Первый — это как будет складываться ситуация в мировой макроэкономике. И, конечно же, сегодня признаки того, что возможна рецессия, есть. Возможно ли такое, что мы столкнемся в ближайшие годы с мировым экономическим кризисом? Ответ: возможно. Тогда это, конечно же, скажется и на нашей экономике. Но если снижающиеся темпы экономического роста в мире все-таки будут сохраняться и мы не увидим катаклизмов, то я уверен, что в ближайшие три года российская экономика будет продолжать расти, потенциал у нее для этого есть».

Герман Греф отметил, что технологии искусственного интеллекта действительно переживают бум. Они уже стали всеобщим инструментом, как электричество: «Поэтому если раньше мы смотрели, как с помощью ИИ повысить эффективность тех или иных направлений нашего бизнеса, то теперь искусственный интеллект станет одним из главных двигателей изменений бизнес-модели в целом. Не факт, что мы сумеем полностью переизобрести нашу бизнес-модель в течение трехлетнего цикла, но этот цикл точно будет для нас очень значимым с точки зрения создания ключевых предпосылок для достаточно радикального изменения нашей бизнес-модели».

О возможности создания еще одной альтернативной платежной системы, Греф подчеркнул, что «благодаря вовремя принятым решениям Центробанка и правительства мы не ощутили никаких шоков от ухода Visa и Mastercard. Мы даже зачастую и не меняли «пластик»: у многих из нас до сих пор карточки Visa или Mastercard, и они работают внутри НСПК. То есть был предотвращен шок потребления, шок инфраструктуры. Но если мы хотим придать дальнейшее динамичное ускорение развитию платежных инструментов, конечно, нужна конкуренция».

Про прогнозы итогов работы Сбера в 2023 году, Герман Греф отметил, что Сбер прошел прошлый год очень устойчиво: «Позволили себе выплатить рекордные дивиденды. Все наши акционеры получили деньги на свои счета. И мы знаем, что многие из акционеров тут же направили деньги на покупку наших акций. В целом мы ожидаем хороший год. И вполне возможно, что он будет одним из лучших в нашей истории».

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