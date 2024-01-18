В Приладожье дороги перекроют на время ралли

Дороги перекроют из-за ралли в Лахденпохском районе Карелии.

График перекрытия дорог опубликовали в паблике «ЛахденпохьЯ — НАВСЕГДА!»

Ралли будет проходить в Лахденпохском районе с 20 по 27 января. Из-за автогонок часть местных дорог временно перекроют.

Так, закрыты будут следующие участки автодорог:



20, 21 и 24 января

— с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 на участке автодороги «Куркиеки — Алхо» с 1 по 10 км.

24 января

— с 10-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 на участке автодороги «Подъезд к п. Тиурула» с 0 по 4 км.

25 января

— с 15-30 до 18-50 на участке автодороги «Элисенваара — Лумиваара — Лахденпохья» с 30 по 37 км.

26 января

— с 14-50 до 18-50 на автодороге «Эстерло — подъезд к пункту пропуска „Сювяоро“, км 22»;

— с 15-20 до 19-20 на участке автодороги «Вялимяки — Костамоярви» со 2 по 11 км.

27 января

— с 10-10 до 12-10 и с 13-25 до 15-25 на участках автодорог «Ихала — Лумиваара» с 5 по 11 км и «Элисенваара — Лумиваара — Лахденпохья» с 16 по 30 км;

— с 11-20 до 13-20 и с 14-40 до 16-40 на участке автодороги «Ринтала — Тоунан» с 0 по 17 км;

— с 11-40 до 13-40 и с 14-45 до 16-45 на участке автодороги «Хийтола — Ринтала» с 9 — по 21 км.

Напомним, в Лахденпохском районе гонщики соберутся на ралли «Карелия — 2024».