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В Пудожском районе жителю вынесли приговор за причинение смерти по неосторожности

Новости. Общество
07:00, 28 Декабря 2023
фото: © graphik_h / unsplash

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В августе 2023 года произошло смертельное ДТП.

Как сообщили в пресс-службе Пудожского районного суда, местный житель в августе 2023 года за рулем автомобиля двигался вне населенного пункта в пределах района и, поворачивая налево для съезда с главной дороги на второстепенную, не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу автомобилю, движущемуся во встречном направлении. Произошло столкновение.

В результате аварии наступила смерть водителя автомобиля. Кроме того, в результате ДТП пассажиры указанного транспорта получили телесные повреждения, которые согласно заключению эксперта причинили тяжкий вред здоровью.

Действия подсудимого квалифицировали по ч.3 ст.264 УК РФ как нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года.

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