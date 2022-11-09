В райцентре Карелии полицейские с добровольной дружиной проверили, как водители берегут своих детей

Совместный профилактический рейд автоинспекции и добровольной дружины прошел в Кондопоге, сообщили в МВД Карелии.

Пользуются ли водители ремнями безопасности и берегут ли жизнь и здоровье детей, выяснили на совместном профилактическом рейде сотрудники госавтоинспекции и добровольцы народной дружины в Кондопоге. Непристегнутых водителей и пассажиров, как и других нарушений, проверяющие не обнаружили.

Такое профилактическое мероприятие автоинспекторы инициировали в связи со статистикой. За 10 месяцев 2022 года в Кондопожском районе выявили 117 случаев нарушения правил перевозки детей, а также более 350 фактов игнорирования ремня безопасности.