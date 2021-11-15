В райцентре Карелии среди привитых от коронавируса разыграют смартфон и телевизор

В Сортавальском районе запустили конкурс для тех, кто сделает прививку от COVID-19 в декабре.

Об акции #ВакцинируйсяСортавала сообщил на своей странице в соцсети главный врач Сортавальской ЦРБ Александр Романов. Цель акции — поощрение сознательных граждан, которые в канун Нового года решили внести свой вклад в борьбу с COVID-19 и защитить себя и своих близких от опасной инфекции, уточнил главврач.

Для того, чтобы получить приз жителям Сортавальского района и не только необходимо пройти первичную вакцинацию или ревакцинацию против COVID-19 в любой четверг декабря в МУ «Центр досуга» и заполнить купон со своими контактными данными после получения прививки. Купоны можно будет сразу оставить в одном из двух лототронов согласно своей возрастной группе.

Розыгрыш ценных призов пройдет среди привитых от 18 до 45 лет и от 45 лет. Участники конкурса первой возрастной группы смогут попытаться выиграть смартфон с фруктовым логотипом последних моделей, а второй возрастной группы — смарт-телевизор с большой диагональю.

«К участию приглашаются горожане, жители района, а также любые граждане, прошедшие вакцинацию в „Центре досуга“. Розыгрыш будет проведен в прямом эфире в социальной сети „VK“ при участии главы города С. В. Крупина 24 декабря», — пишет Александр Романов.

Ранее глава Минздрава Карелии назвал районы-аутсайдеры по вакцинации.