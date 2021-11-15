890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Карелию назвали лидером по числу противников вакцинации от COVID-19 60
24.11.2021 12:05

В райцентре Карелии среди привитых от коронавируса разыграют смартфон и телевизор

Новости. Общество
09:46, 25 Ноября 2021
фото: коллаж: © donria.com / © Дмитрий Коротаев / ИЗВЕСТИЯ

Новости партнеров

В Сортавальском районе запустили конкурс для тех, кто сделает прививку от COVID-19 в декабре.

Об акции #ВакцинируйсяСортавала сообщил на своей странице в соцсети главный врач Сортавальской ЦРБ Александр Романов. Цель акции — поощрение сознательных граждан, которые в канун Нового года решили внести свой вклад в борьбу с COVID-19 и защитить себя и своих близких от опасной инфекции, уточнил главврач.

Для того, чтобы получить приз жителям Сортавальского района и не только необходимо пройти первичную вакцинацию или ревакцинацию против COVID-19 в любой четверг декабря в МУ «Центр досуга» и заполнить купон со своими контактными данными после получения прививки. Купоны можно будет сразу оставить в одном из двух лототронов согласно своей возрастной группе.

Розыгрыш ценных призов пройдет среди привитых от 18 до 45 лет и от 45 лет. Участники конкурса первой возрастной группы смогут попытаться выиграть смартфон с фруктовым логотипом последних моделей, а второй возрастной группы — смарт-телевизор с большой диагональю.

«К участию приглашаются горожане, жители района, а также любые граждане, прошедшие вакцинацию в „Центре досуга“. Розыгрыш будет проведен в прямом эфире в социальной сети „VK“ при участии главы города С. В. Крупина 24 декабря», — пишет Александр Романов.

Ранее глава Минздрава Карелии назвал районы-аутсайдеры по вакцинации.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2021-11-25 10:07:58
СЕВЕРСК, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 ноября 2021, 12:14 — REGNUM
В Томской области на северском телевидении в прямом эфире разыграли подарки среди привитых от коронавируса. Победительница лотереи оказалась пациенткой ковид-госпиталя.
кир
2021-11-25 10:31:32
User, сторожи, не отвлекайся информатор. Надоел. :)
кенгуру
2021-11-25 10:07:36
лучше мозги разыграйте
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.11.2021, 16:10
ГИБДД отказывается регистрировать авто с допоборудованием даже от официальных дилеров
18.11.2021, 17:40
Город в Карелии попал в тройку «ажиотажных» направлений на Новый год
20.11.2021, 14:56
«Каждый, у кого есть балкон, должен взять хотя бы одну бездомную кошку»
21.11.2021, 13:20
На трассе «Сортавала» из багажника машины вывалился труп с отрезанной головой
19.11.2021, 12:50
«Никаких подушек безопасности»: представители бизнеса в Карелии за тотальное введение QR-кодов
21.11.2021, 15:12
«Домики для бомжей и крыс»: новые закрытые постройки для сбора мусора возмутили жителей Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 08:10
Обществоведение
«Давайте следить за качеством воды вместе»
Жители Ватнаволока сели за стол переговоров с форелеводами, которые организуют производство в Лижемской губе Онежского озера.
Дмитрий Фабрикантов: «Нужно отталкиваться от потребностей людей»
24.11.2021 10:33
Осадок городских стоков превратят в компост 1
24.11.2021 09:48
Клиники на Чайкиной: экстренная помощь при травме
23.11.2021 16:27
«Дворник-шеринг»: кому доверят очистку дорог Карелии от снега 2
23.11.2021 16:00
Вся аналитика

Чтиво

23.11.2021 14:01
Без политики
Вы уволены! 8
Что произошло после скандального увольнения директора футбольной спортшколы №7 Дениса Семенова, который отвечал за реконструкцию стадиона «Юность» в Петрозаводске.
Тайна ванной комнаты 4
19.11.2021 10:30
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 23
08.11.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»