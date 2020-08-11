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В России хотят увеличить пособия на детей из малоимущих семей

Новости. Общество
20:40, 11 Августа 2020
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС
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Министерство труда и социальной защиты РФ разрабатывает проект об увеличении с 1 января 2021 года размера выплат семьям, среднедушевой доход которых не достигает величины регионального прожиточного минимума при текущем размере пособий.

В министерстве подчеркнули, что в соответствии с поручением президента по реализации послания Федеральному собранию правительству совместно с субъектами федерации необходимо оценить уровень доходов семей, получающих выплаты на детей от трех до семи лет включительно, и принять решение о возможности увеличения с 1 января 2021 года размера выплат семьям, среднедушевой доход которых не достигает величины регионального прожиточного минимума при текущем размере пособий, пишет ТАСС.

"С учетом того, что в ряде случаев выплата ежемесячного пособия в размере половины прожиточного минимума на ребенка в возрасте от трех до семи лет не позволяет довести среднедушевой доход семьи до уровня прожиточного минимума, Минтруд считает целесообразным дифференциацию размеров пособия в 2021 году. Соответствующий проект нормативно-правового акта Минтрудом разрабатывается. Совместно с регионами проводятся расчеты количества семей, нуждающихся в выплате увеличенных пособий", – сообщили в Минтруде.

Кроме того, прорабатывается возможность увеличения размера выплаты до 100% прожиточного минимума на ребенка для тех семей, которым текущий размер пособия не позволяет довести среднедушевой доход до уровня прожиточного минимума.

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