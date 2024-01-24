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В России предложили отбирать у малоимущих приватизированные квартиры

Новости. Общество
22:00, 28 Января 2024
фото: © fabrikasimf / Freepik

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В торгово-промышленной палате РФ предложили передавать приватизированные квартиры малоимущих в муниципальную собственность.

Председатель ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков предложил передавать приватизированные квартиры малоимущих в муниципальную собственность, а экс-владельцев переселять в арендное субсидированное жилье.

Об этом сообщила «Российская газета». 

«Дескать, массовая приватизация жилья в 90-е годы была ошибкой, породив огромный класс «нищих собственников», не умеющих или не желающих управлять своим домом», — говорится в сообщении федерального издания. 

Как сообщается, в прошлом году общий долг россиян за ЖКУ превысил 900 млрд рублей. Три года назад он был менее 700 миллиардов. 

По мнению политолога Георгия Бовта, деприватизация «может, наверное, применяться в самых крайних случаях — персонального банкротства, с предоставлением социального жилья в домах, которые целиком управляются муниципальными УК. И это не должны быть антисанитарные «бомжатники».

«Намного предпочтительнее применять формы точечной поддержки действительно нуждающимся семьям. Четко отделяя их от тех, кто не платит в силу разгильдяйства или наглости. Надеясь через три года (срок давности) долги по ЖКУ списать. Также следует предоставить самоуправляющим организациям собственников жилья больше полномочий по взысканию законно одобренных платежей (большинством на общем собрании, например) — примерно, как это делают приставы на основе судебного приказа, без многомесячных тяжб», — заявил политолог.

Наконец, по его словам, надо навести порядок по части повышения прозрачности образования тарифов на услуги управляющих компаний. 

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