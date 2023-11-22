Жители северных районов Карелии могут получить Арктическую ипотеку

Льготная ипотека предполагает заем под 2% годовых

В Минэкономразвития Карелии объявлен прием заявок по Арктической ипотеке. Заем позволяет купить квартиру в новостройке, готовый частный дом или получить деньги на строительство частного дома – с привлечением подрядчика либо своими силами. Воспользоваться ею могут жители Лоухского, Беломорского, Кемского, Сегежского и Калевальского районов, а также жители Костомукшского городского округа.

Процентная ставка такой ипотеки – 2% годовых. Прием заявок осуществляется банками ВТБ, ДОМ.РФ и Сбербанк. Первоначальный взнос составляет не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости, максимальный размер кредита – 6 млн. рублей, а срок – 20 лет.

«Заемщиками по льготной программе могут стать молодые семьи до 36 лет, родитель до 36 лет с одним или несколькими детьми до 19 лет, участник программы «Гектар в Арктике», работники медицинской и образовательной сфер, а также граждане, переехавшие из зоны проведения спецоперации», – заявили в паблике министерства.

Найти последние новости и следить за изменениями или нововведениями можно в официальном сообществе Министерства экономического развития и промышленности республики Карелия во «ВКонтакте».

Напомним, что инициатива запустить в арктических регионах программу льготной ипотеки под 2% для молодых семей работает по аналогии с механизмом, уже работающим на Дальнем Востоке. По планам правительства, льготная ипотека для молодых семей станет дополнительным стимулом остаться жить и работать на севере.