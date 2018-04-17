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Новости. Общество
22:00, 17 Апреля 2018

В России кошкам разрешат ходить в подвалы

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Минстрой принял решение об обязательном сохранении специальных отверстий - продухов - в фундаментах многоквартирных домов, чтобы кошки могли выходить из подвала и заходить в подвал.

Об этом сообщил заместитель министра Андрей Чибис, рассказывает "Медуза".

"В ходе общественных обсуждений решили скорректировать ту норму о запрете доступа в подвалы, которая действует много лет, и сохранить возможность использовать их для животных", - цитирует ТАСС замминистра.

В то же время, добавил Чибис, "по решению общего собрания собственников" отверстия, ведущие в подвал, могут быть закрыты специальной заградительной сеткой.

"Мы разрешили сохранять, даже обяжем сохранять в подвалах продухи размером 15 на 15 см для того, чтобы кошки могли выходить из подвала и заходить в подвал", - сообщил Чибис.

Зоозащитники ранее неоднократно призывали запретить замуровывать вентиляционные отверстия, через которые кошки могут попадать в подвал и покидать его. Животные, указывали они, гибнут, оказавшись замурованными в подвале, а также не могут попасть в укрытие в холодное время года.

В комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды также выступали за изменение технических регламентов таким образом, чтобы обеспечить доступ в подвалы кошек. Глава этого комитета Владимир Бурматов, в частности, указывал, что из-за того, что кошки не могут попасть в подвалы жилых домов, там разводятся грызуны.

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