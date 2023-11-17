Жители Петрозаводска смогут легко обратиться к специалистам по газовому оборудованию

В центре Петрозаводска открылся мобильный пункт «Карелгаза».

Новый мобильный информационный пункт АО «Карелгаз» для жителей Петрозаводска открылся в торговом центре «Макси» в центре города. Об этом рассказали в Минстрое Карелии.

Любой желающий сможет обратиться к сотрудникам пункта, чтобы перезаключить договор на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования.

В министерстве напомнили, что с 1 сентября 2023 года вступили в силу изменения в законодательстве, согласно которым. Проводить техобслуживание внутриквартирного газового оборудования имеет право только газораспределительная организация.