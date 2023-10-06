В России резко выросло число граждан-банкротов

С начала 2023 года число банкротств среди россиян выросло на треть.

За восемь лет существования процедуры судебного банкротства в России — с октября 2015 года по сентябрь 2023-го — суды признали финансово несостоятельными 1,003 млн граждан, следует из статистики «Федресурса» — Единого федерального реестра сведений о банкротстве (есть у РБК).

С начала года такую процедуру прошли 249,9 тыс. должников. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года количество персональных банкротств увеличилось на 28,8%. Хотя ежемесячно статус банкротов через суды получают 26–30 тыс. человек, темпы прироста банкротных процедур замедляются. Для сравнения: за 2020 год количество финансово несостоятельных граждан выросло на 72,6%. За 2021-й — на 62%, за 2022-й — на 44,2%.

«Действия законодателя способствуют сохранению спроса на процедуру. Так, в этом году приняты законы, защищающие права должников — собственников жилья, а также увеличивающие предельные сроки реструктуризации долгов в банкротной процедуре. Поэтому рост числа желающих прибегнуть к судебной процедуре сохранится», — прокомментировал данные руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин.

В ближайшие год-два прирост количества заявлений на судебное банкротство составит около 30%, считает эксперт проекта «За права заемщиков» Народного фронта Михаил Алексеев: «С учетом непростой финансово-экономической ситуации, роста уровня закредитованности в целом и количества заемщиков с уровнем долговой нагрузки свыше 80% в частности, а соответственно, и просрочки — в ближайшие год-два спрос на судебную процедуру будет продолжать расти».

Основной драйвер недавних судебных банкротств — кризис из-за пандемии коронавируса — почти перестал оказывать влияние, не соглашается управляющий партнер юридической фирмы GRM Константин Каричев. «Полагаю, что темпы роста в ближайшее время сохранятся, но на горизонте полутора-двух лет ежемесячное количество граждан, признаваемых банкротами, станет стабильным», — заключает он.