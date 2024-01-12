В России впервые зарегистрировали брак без предъявления паспорта

В России впервые прошла церемония регистрации брака с использованием биометрии.

В России состоялась первая свадебная церемония, в которой брак зарегистрировали с использованием биометрических данных, то есть без паспорта, пишет РБК со ссылкой на «РИА Новости» и пресс-службу Центра биометрических технологий.



Церемония прошла на полях выставки-форума «Россия» на ВДНХ.



«Новейшие технологии помогли скрепить союз молодых учителей из Воронежской области — Романа и Дарьи Бабаевых. В ходе церемонии молодожены подтвердили личность без предъявления каких-либо документов — с помощью планшета», — приводит РБК сообщение пресс-службы Центра биометрических технологий.





